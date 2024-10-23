Bitlis’in Ahlat ilçesinde yetiştirilen elma büyüklüğündeki cevizler görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Ahlat ilçesinin Erkizan Mahallesi’nde yaşayan Musa Çiçekçioğlu’nun bahçesinde yetişen elma büyüklüğündeki cevizler görenleri hayrete düşürüyor. Büyüklüğü ile ilgi odağı olan cevizleri tüketimden çok isteyenlere hatıra olarak veren Musa Çiçekçioğlu, “Bahçemde bu ağaçtan bir tane var zaten. Bunu böyle arkadaşlarıma hediye olarak veriyorum, onlarda anı olarak saklıyorlar. Yani cevizden çok hatıra özelliği var” dedi.