Enfeksiyonların büyük kısmının el hijyeninin yetersizliğinden bulaşabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Bölümü’nden Uzm. Dr. Özge Yendur, el hijyeni konusunda çocukları bilinçlendirmenin toplumun üzerinde önemli olduğunu ifade ederek, el yıkamanın önemi hakkında uyarılarda bulundu.

Hijyen sağlıklı bir yaşamın en önemli adımlarından biri sayılıyor. Özellikle de Covid-19 pandemisinde hijyenin önemi bir kez daha gözler önüne serilmişken, el yıkama konusunda özel bir hassasiyet gerekiyor. Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Özge Yendur, “Pandemi süreci, hijyenin sağlıklı bireyler ve toplumlar için vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu açıkça göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), enfeksiyonların büyük bir kısmının eller yoluyla bulaşmakta olduğunu, el yıkamanın ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarını yüzde 50 oranında azalttığını belirtmektedir. Bu nedenle çocuklara hijyenin önemini öğretmek, sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. 20-30 saniye boyunca sabun ve suyla elleri yıkama, hastalıkları önlemenin en etkili yollarından biridir. Ancak hijyen yalnızca el temizliğiyle sınırlı değildir; sağlıklı bir yaşam için kapsamlı bir hijyen anlayışına ihtiyaç duymak gerekmektedir” dedi.

"Yetişkinler çocuklara örnek olmalı"

Çocukların oyun ve taklitle öğrendiklerini ifade eden Uzm. Dr. Özge Yendur, “Çocuklara en büyük rol model ebeveynlerdir. Onlara hijyenin önemini anlatmanın ve bunu alışkanlık haline getirmenin en etkili yolu, yetişkinlerin doğru davranışlarla örnek olmalarıdır. Ebeveynler ellerini düzenli olarak yıkayarak çocuklara doğru teknikleri öğretebilirler. Yemek hazırlamadan önce, yemekten sonra veya dışarıdan geldikten sonra ellerin yıkanması gerektiğini göstermek etkili bir yöntemdir. Kişisel hijyen alışkanlıkları geliştirmek ayrıca önem taşımaktadır. Çocuklara dişlerini fırçalamanın, düzenli duş almanın, tırnaklarını kısa ve temiz tutmanın önemini anlatmak gerekmektedir. Bu eylemler, başlangıçta birlikte eğlenceli hale getirilerek yapılabilir. Örneğin diş fırçalarken ’mutlu yıllar’ şarkısı birlikte söylenebilir. Böylece çocuk, şarkı süresi kadar da dişlerini fırçalamış olur” ifadelerini kullandı.

Yiyecek ve mutfak hijyenine dikkat edilmeli

“Yiyeceklerin doğru şekilde saklanması, hazırlanması ve çapraz bulaşın önlenmesi için mutfak yüzeylerinin temizliği esnasında çocuklara bir yandan bunun neden yapıldığının anlatılması gerekmektedir” diyen Uzm. Dr. Özge Yendur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin, çiğ sebzeleri yemeden önce neden yıkamamız gerektiğinden bahsedilebilir. Bu anlatılar, hijyenin öneminin onlarda daha iyi kavranmasını sağlayacaktır. Çocukların gözlemlemelerine imkan sağlayacak şekilde evde düzenli temizlik yapmak, ortak kullanılan alanların hijyenini korumak ve çöpleri uygun şekilde bertaraf etmek, çocukların temizlik bilincini artırmaktadır. Hapşırırken ya da öksürürken ağız ve burnun dirsek içiyle kapatıldığı gösterilerek, aynı durumda nazikçe bu davranışın yapılması gerektiği hatırlatılarak, çocuklara alışkanlık kazandırılabilmektedir.”

Video ve oyunla hijyen öğretilebilir

Çocukların ilgisini çekecek kitaplar, videolar veya oyunların, hijyen alışkanlıklarını öğretmek için harika araçlar olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Özge Yendur, “Mikropların nasıl yayıldığı basit bir dille hikayeleştirilerek, ilgi çekici ve kimi zaman çocuksu ifadelerle anlatılabilmektedir. Çocuklar, hijyen kurallarına uyduklarında abartıya kaçmadan onları takdir etmek, alışkanlık kazanmalarını hızlandırabilmektedir” dedi. Hijyenin bireysel sağlığın ötesinde toplumsal sağlığı da etkilediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Özge Yendur, şunları da söyledi: “DSÖ’nün verilerine göre hijyen eksikliği, yılda milyonlarca enfeksiyona ve önlenebilir ölümlere yol açmaktadır. Çocuklarımıza bu bilinci aşılamak, sağlıklı bir toplumun temelini oluşturacaktır. Hijyen, bir yaşam biçimi olmalıdır. El hijyeninden kişisel hijyene, yiyecek hazırlığından solunum hijyenine kadar tüm bu alanlarda farkındalık oluşturarak çocuklar için daha sağlıklı bir gelecek inşa edilebilir.”