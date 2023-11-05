Denizli’de İncilipnar Parkı Seyyid Emir Sultan Camii’nde 605 çocuk ve 381 ailenin katılımıyla ‘Sabah Namazı Buluşması’ yapıldı. Eller semaya Gazzeli ve doğu Türkistanlı çocuklar için açıldı.

Denizli’de İncilipnar Parkı Seyyid Emir Sultan Camiinde 605 çocuk ve 381 ailenin katılımıyla ‘Sabah Namazı Buluşması’ yapıldı. Namazın ardından hep birlikte dua edildi. Eller semaya Gazzeli ve doğu Türkistanlı çocuklar için açıldı. Seyyid Emir Sultan Cami İmam Hatibi Muhammed Oğuzalp’ ın davetiyle sabah namazına katılan çocuklara program sonrası çorba - çay ikram edilip, Mescidi Aksa basılı kupalar hediye edildi.

Gazze’de büyük bir insanlık dramının yaşandığını, dünyanın yaşanan olaylara karşı seyirci kaldığını, insan hakları savunucularının ortadan yok olduğunu belirten Seyyid Emir Sultan Cami İmam Hatibi Muhammed Oğuzalp, “Gazze’de Filistin’de yaşanan insanlık suçlarına karşı kimi boykot yapıyor, kimi İncirlik Amerikan üssüne yürüyor, kimi dua ediyor, kimi Fetih Suresi okuyor, kimi yardım gönderiyor. Allah hepsinden razı olsun, bizde Gazzeli çocuklar için, orada yaşananların son bulması için sabah namazında çocuklarımız ve aileleriyle buluştuk. Denizli, Aydın, Nazilli, Burdur ve Afyondan çocuklarımız Gazzeli, doğu Türkistanlı ve tüm mazlum çocuklar için bir araya geldik. Camimiz almadı ama rabbimiz genişletti adeta. Her birerlerine, sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Akköy’den gelen 53 çocuğumuza ve hocalarına ayrıca teşekkür ederim. Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir vahşet tüm dünyanın gözü önünde canlı olarak yayınlanıyor ve dünya sessiz. Dualarımızla Gazzeli, Filistinli Müslüman kardeşlerimizin yayındayız" dedi.