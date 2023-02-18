Afyonkarahisar’da Miraç Kandili dolayısı ile camilere akın eden vatandaşların depremzedeler için ellerini semaya açtı.

Afyonkarahisar’da Miraç Kandili dolayısı ile camilere akın eden vatandaşların depremzedeler için ellerini semaya açtı.

Mahmut Köylü Sakinler Miraç Kandili’nde depremzedeler için dua ettiler. Peygamber Efendimiz H.Z. Muhammed’in (S.A.V.) Miraca yükseldiği gece ve Ramazan ayının habercisi olan Miraç Kandili yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de bütün camilerde idrak edildi. Miraç Kandili’ni Mahmut köyünde eda eden birçok vatandaş akşam saatlerinden itibaren camiye adeta akın etti. Köy sakinleri namaz kılıp dua etti. Camilere akın eden vatandaşlar “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybeden, yaralanan ve evsiz kalan binlerce kişi için de dua etti.