Kocaeli’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde şehitler, düzenlenen törenle dualar eşliğinde anıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Bağçeşme Mezarlığı Namazgah Şehitliğinde düzenlenen törende Çanakkale şehitleri dualarla anıldı. Ayrıca şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı. Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık olayından biri olan Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönünü kutluyoruz. Aynı zamanda bugünde 18 Mart’ta şehitlerimizi anma günü olarak idrak ediyoruz. Bu vesileyle hem Mehmetçiğimizin hem de polis şehitliğimizi ziyaret ederek dualarımızı ettik, karanfillerimizi bıraktık. 110 yıl önce başlayan destanla bugünlere geldik. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu toprakları ilelebet korumak ve yaşatmak için tüm gücümüzle çaba sarf edip, şehitlerimize ve gazilerimize layık olmaya çalışacağız" dedi.

Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, şehit aileleri, gaziler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.