Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) tarafından depremzedeler için yardımlar devam ediyor.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) tarafından depremzedeler için yardımlar devam ediyor.

Depremin ilk anından itibaren bölge ile temas kuran yardım malzemesi gönderen Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) maddi manevi destek olmaya devam ediyor. İlk etapta kan ihtiyacının hasıl olmasından dolayı uluslararası öğrencileri kan bağışına davet eden ERULDER, onlarca öğrencinin kan bağışında bulunmasına vesile oldu. Yardım kampanyasına da kayıtsız kalmayan öğrenciler gerek SMS ile gerekse AFAD’ın hesabına bağışta bulundular. Bölgeye gidecek olan yardım tırlarına kamyonlarına da yardım eden uluslararası öğrenciler yardım faaliyetlerine gönüllü olarak katıldılar. Ayrıca Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin organize ettiği programda bir araya gelerek dernek merkezinde Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ettiler. Depremde ölen vatandaşlar için okunan Kur’an-ı Kerim’de enkaz altında kalan vatandaşlar ve arama kurtarma ekibi de unutulmadı.

Gürcistan, Kamerun, Güney Afrika ve Bangladeşli öğrencilerden oluşan ekipte bölgede arama kurtarma çalışmalarına yardım ettiler. Yaklaşık bir hafta bölgede kalan öğrenciler enkaz altından iki kişinin sağ çıkarılmasına yardımcı oldular. Eşinin eğitimi için Türkiye’ye gelen Bangladeşli Muhammed Sohel’de bir kamyon soba ve odun yardımında bulundu. Yaptığı yardımı Adıyaman’da bulunan depremzedelere gönderen Sohel ayrıca AFAD’ın hesabına da bin dolar bağışta bulundu.