Elite World Van Hotel, Ramazan ayında misafirlerine 5 yıldızlı iftar keyfi sunacak.

Ramazan ayı nedeniyle çalışmalarını tamamlayan Elite World Van Hotel, misafirlerine 5 yıldızlı bir iftar programı hazırladı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, Ramazan ayına özel bir iftar menüsü hazırladıklarını ifade ederek, "The Grill Ocakbaşı’nda iftar yemeği programı ile misafirlerimizin hizmetindeyiz. Bunun yanında yine Ramazan ayı boyunca Elite World Van Hotelinin şık ve nezih ziyafet salonlarında gruplara özel set menü alternatifleri sunuyoruz. Rezervasyon yapmak isteyen misafirlerimiz 0432 484 11 11 - 0539 662 2917 No’lu telefonları aramaları yeterli olacaktır. Bu vesileyle Ramazan ayının ilimiz, ülkemiz ve tüm Müslümanlar için barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum” dedi.