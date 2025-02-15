Van’ın 5 yıldızlı oteli Elite World Van Otel’de Sevgililer Günü nedeniyle program düzenlendi.

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Elite World Van Otel, önemli günlerde yaptığı etkinliklerle büyük ilgi görüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle düzenlediği gecede, sevgililer gönüllerince eğlendiler.

Geceyle ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Oteli Genel Müdürü Oktay Aksoy, "Elite World Van Otel olarak, misafirlerimize unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyoruz. Bu yıl Sevgililer Günü’nü özel bir atmosferde kutlamak isteyen çiftler için canlı müzik eşliğinde romantik bir gece düzenledik. Şeflerimizin özenle hazırladığı özel Sevgililer Günü menüsü, zarif sunumlarla lezzet şöleni yaşatırken, seçkin müzisyenlerimizin performansları geceye bir dokunuş kattı. Misafirlerimiz de unutulmaz bir gece yaşadılar. Ben bu anlamda tüm sevgililerin gününü kutluyorum" dedi.

Elite World Van Oteli’nin hazırladığı etkinlikten memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar ise tüm sevenlerin gününü kutladılar.