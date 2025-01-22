Van’ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, İran’ın farklı şehirlerinde hizmet veren acente temsilcileri ile tur operatörlerini ağırladı.

Elite World Van Otel, İran turizm sektörüyle olan işbirliğini güçlendirmek ve bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla İranlı turizm acentelerine yönelik özel bir info programı düzenledi. Elite World Van Otel’in benzersiz konfor ve hizmet anlayışı ile Van’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasının hedeflendiği programda, İranlı acente temsilcileri otelin modern imkanlarını, konaklama hizmetlerini ve etkinlik alanlarını yakından inceleme fırsatı buluyor.

Seyahat acenteleri tarafından düzenlenen info çerçevesinde Van’a gelen İranlı acente temsilcileri ile yemekte bir araya gelen Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, Satış Direktörü Salih Çiftçi, ve satış yetkilileri, otel hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Van’ın, İranlı turistlerin sıklıkla tercih ettiği bir destinasyon olduğuna dikkat çeken Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, “Bu çerçevede, İranlı acentelerle kurduğumuz güçlü işbirliği, hem otelimizin hem de Van’ın turizm potansiyelini artırıyor. Bu program, İran’dan gelen misafirlerimize en iyi hizmeti sunma hedefimizi bir adım ileri taşıyacak. İranlı misafirler; otelin şık restoranlarında sunulan Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetleri deneyimleyecek, otelin SPA ve dinlenme alanlarını keşfedecek ve Elite World Van Otel’in sunduğu ayrıcalıkları ilk elden gözlemleyecek. Bunun yanında Elite World Van Otel’in İran turizm sektörüne yönelik bu önemli adımı, hem iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini güçlendirecek hem de Van’ın uluslararası arenadaki cazibesini artıracaktır” dedi.

Programda bulunan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise bu tür infoların Van’ın turizmine büyük katkılar sağladığının altını çizerek, “Van’ın turizmini daha da ileriye taşımak adına TÜRSAB olarak sayısız infolar düzenliyoruz. Sadece İran’a değil sınırımız olan diğer ülkelere de infolar düzenliyoruz. Umarım ki yapılan tüm bu çalışmalar Van’ın turizmine olumlu yansıyacak. Ben bu manada bizleri ağırlayan Elite World Van Otel ailesine ve seyahat acentemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İran ve Türkiye’nin sadece sınır komşusu değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve ekonomik bağlarla birbirine sıkı sıkıya bağlı iki dost ülke olduğunu vurgulayan turizmci Mesut Yılmaz da, “Seyahat acentelerinin katkıları, Van turizminin gelişiminde hayati bir öneme sahiptir. Van otelleri, uluslararası standartlara uygun hizmet anlayışı, konforlu konaklama imkânları ve eşsiz yöresel mutfağıyla her geçen gün daha fazla turiste ev sahipliği yapmaktadır. Bu otellerin sunduğu hizmetleri sizlere tanıtarak, misafirlerinizi güvenle ağırlayabileceğiniz bir destinasyon oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Program otelin gezilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.