Elite World Van Hotel, İranlı acente temsilcilerine yönelik info düzenledi.

Elite World Van Hotel, İranlı acente temsilcilerine yönelik info düzenledi.

Elite World Van Hotel öncülüğünde İranlı acente temsilcilerine yönelik üç günlük info düzenlendi. Üç gün boyunca İranlı turizmcilere Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı info, Elite World Van Hotel’de düzenlenen programla sona erdi. Burada İran’ın farklı şehirlerinden gelen 30 acente yetkilisiyle bir araya geldiklerini ifade eden Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, amaçlarının Van’ı en güzel şekilde tanıtmak ve böylece kent ekonomisine katkı sunmak olduğunu söyledi. Van başta olmak üzere ülke ekonomisine önemli katkı sunan İranlı misafirlerin yılın 12 ayı boyunca gelmesi için sürekli infolar düzenlediklerini aktaran Aksoy, “Turizm, çok geniş yelpazeye sahip bir sektördür. Bu manada turizmde yapılan her çalışma kentin bütününe yansıyor. Bizlerde bu bilinçle özelde ilimizin, genelde ise ülkemizin ekonomisine katkı sunmak için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Bu info da bu çalışmalarımızdan biriydi. Burada ayrıca markalaşma sürecinde ilerleyen Elite World Grand Sapanca, Elite World Grand İstanbul Küçükyalı Hotel, Elite World Grand Basın Ekspres Otel, Elite World İstanbul Florya Otel, Elite World İstanbul Taksim Otel, Elite World Marmaris Otel, Elite World Comfy Taksim Otel ve Elite World Van Hotel’in tanıtımını yaptık. Ben bu manada davetimize icabet eden tüm İranlı acentelerimize teşekkür ediyor, bu infonun ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

İran’dan gelen acente yetkilisi Fatemeh Aşkhriz da, “Van’a geldiğim için çok memnunum. İran’ın hem ekonomik durumu hem de siyasi nedenlerle turist sayısında azalmalar oldu. Bir turizmci olarak bu olayların son bulmasını çok istiyoruz. Van çok güzel, insanlar çok samimi. Ben bu manada bu güzel davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tebriz’den gelen Mehrzad Mostafaei isimli acente sahibi de, “Tebriz ve Van yakın olduğu için zaten bir dostluğumuz var. Kültürümüz de aynı olduğu için Tebrizliler olarak Van’ı seviyoruz. Hem tatil hem alışveriş hem de gezmek için Van’a geliyoruz. İnşallah her şey daha da güzel olacak” şeklinde konuştu.