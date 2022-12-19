Elite World Van Hotel’de 2022 yılı personel gecesi düzenlendi.

Elite World Van Hotel’de 2022 yılı personel gecesi düzenlendi.

Van’ın beş yıldızlı otellerinden Elite World Van Hotel, 2022 yılı personel gecesi düzenledi. Otelde düzenlenen gecede açılış konuşmasını yapan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, 2022 yılının başarılı bir şekilde geçtiğini belirterek, “Bu başarıdaki en büyük pay, siz değerli çalışma arkadaşlarımındır. Sizin verdiğiniz eşsiz hizmet olmadan bu sektörde başarılı olmak mümkün değildir. Her geçen gün işletmemizi başarıya taşıyabilmek için birlikte hareket edip çalışmamız gerektiği bilincinde olmamız gerekiyor. Bu duygularla başarılı olmamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Yılın başarılı personellerine ödüllerinin verildiği gece, çekilişlerin yapılması ve canlı müzik eşliğinde halayların çekilmesi ile sona erdi.