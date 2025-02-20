Van’ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, Ramazan hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan ayı nedeniyle hazırlıklarını tamamlayan Elite World Van Hotel, misafirlerine iftar programı hazırladı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, Ramazan ayına özel iftar menüleri hazırladıklarını ifade ederek, "Elite World Van Hotel’in ziyafet salonlarında gruplara özel set menü alternatifleri sunuyoruz. Ayrıca The Grill’de, alakart iftar yemeği programı ile halkımızın hizmetindeyiz. Bunun yanında yine Ramazan ayı boyunca şık ve nezih ziyafet salonlarımızda da tasavvuf müziği eşliğinde gruplara özel set menü alternatiflerimiz bulunuyor. Rezervasyon yapmak isteyenlerin 0432 484 11 11 No’lu telefonu aramaları yeterli olacaktır. Bu vesileyle Ramazan ayının ilimiz, ülkemiz ve tüm Müslümanlar için barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.