Van’ın beş yıldızlı otellerinden Elite World Van Hotel, Iraklı acente ve turizm müdürlerini ağırladı.

Van’ın beş yıldızlı otellerinden Elite World Van Hotel, Iraklı acente ve turizm müdürlerini ağırladı.

Irak’ta 26-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ‘Duhok Turizm Fuarı’nda yer alan Elite World Van Hotel, diğer turizm bileşenleri ile birlikte Van’ı en güzel şekilde tanıtmak için gerekli tüm çalışmaları yapıyor. Kentin tanıtımı noktasında ellerinden gelen tüm çalışmaları sergilediklerini ifade eden Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, “Duhok Turizm Fuarından sonra Duhok , Süleymaniye, Erbil ve Zaho şehirlerindeki acente ve turizm müdürlerini otelimizde ağırladık. Onlarla Irak’tan Van’a gelecek misafir gruplarıyla ilgili görüşmelerimiz oldu . Van’ın ve Elite World otellerimizin tanıtımı yapılarak bu şehirlerden gelecek misafirlerimize infolar verildi. İnşallah bu görüşmelerimiz ilimiz ve ülkemiz için güzel çalışmaların başlangıcına vesile olur” dedi.

Iraklı acente ve turizm müdürleri ise kendilerini en güzel şekilde ağırladıkları için Elite World Van Hoteline teşekkür ettiler.