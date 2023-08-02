Türkiye genelinde şu anda 8 oteli bulunan Elite World Hotels ve Resorts, franchising modelle 2030 yılına kadar bünyesine 32 otel daha eklemeyi hedefleyerek, çalışan sayısını da 4 bin 500’e çıkarmayı planlıyor.

Van’da ticaret yapan İranlıların konaklama ihtiyacına cevap vermek için 47 yıl önce kapılarını açan Elite World Hotels, 2030 yılına kadar Türkiye genelinde 32 otele ulaşmayı hedefliyor. Markanın ikinci kuşak temsilcisi Elite World Hotels Satış ve Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Türkiye genelinde 8 olan otel sayısını 2030’a kadar 32’ye çıkaracaklarını vurguladı. Başlangıçta sadece Elite World markalarının olduğunu ifade eden Bezaroğlu, şu anda Elite World Grand, Elite World, Elite World Comfy ve Elite World Go olarak 4 yeni markaları bulunduğunu söyledi. Bundan sonraki hedeflerinin franchising ve management modeli ile büyümek olduğunu belirten Bezaroğlu, “İlk franchising anlaşmamızı Samsun Atakum’da Elite World Comfy markasıyla yaptık. Yurtiçinde 81 ilde çalışmalarımız sürüyor. Öncelikli olarak Avrupa, Amerika ve Rusya pazarında görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız bu saatten sonra markamızı daha yükseklere çıkarmaktır” dedi.

Türkiye’de güçlü bir turizm potansiyelinin olduğunu belirten Bezaroğlu, “Talep fazlalaşıyor, giderek artacağına da inanıyorum. Tabi haliyle turizm sektörünün sıkıntıları da olacak. Çünkü pamuk ipliğine bağlı bir sektör. İnsanlar hapşırsa biz direkt etkileniyoruz, ona rağmen ertesi gün de toparlanabilecek çok dinamik bir sektörüz. Zorlukları da güzellikleri de var. Turizm gelecek vadettiği için biz de bu kolda büyümeyi hedefliyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 8 oteli bulunan Elite World markasına franchising modelle 2030 yılına kadar 32 otel daha eklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca yaklaşık bin 500’e yakın çalışan sayımızı da 4 bin 500’e çıkarmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.