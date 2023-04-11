Küçük Erkekler Voleybol Grup müsabakalarında grubunu lider tamamlayan Elit Voleybol Kulübü, Türkiye Finalleri’ne katılma hakkı elde etti.

Küçük Erkekler Voleybol Grup müsabakaları, Gevher Nesibe Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kayseri’yi müsabakalarda Elit Voleybol Spor Kulübü temsil etti. Elit Voleybol Spor Kulübü, Gaziantep Türkan Mehmet Akcan Ortaokulu Spor Kulübü ile karşılaştı. Müsabakayı Elit Voleybol Spor Kulübü, 25-19, 25-12 ve 25-23’lük set sonuçları ile 3-0 kazanmasını bildi. Kayseri ekibi, grup birincisi olarak Festival Voleybol Türkiye Finallerine katılma hakkı elde etti.

Festival Voleybol Türkiye Finalleri, 25 Mayıs -01 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Kulüp Antrenörü ve Başkanı Metin Tutum, “Güzel bir galibiyetle adımızı finallere yazdırdık. Daha önce Yıldız Erkek takımımız Türkiye Finallerine katılama hakkını elde etmişti. Sıra da genç erkek takımız var. 25-27 Nisan 2023 tarihlerinde Nevşehir’de yapılacak olan grup müsabakalarında da güzel sonuçlar alarak 3 kategoride de Türkiye Finallerine katılmak istiyoruz. Bunu başaracak güç ve tecrübeye sahibiz” dedi.