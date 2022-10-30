Elit U19 Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 5. haftasında sahasında oynadığı maçta Göztepe’yi 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar Göztepe karşısında aldığı galibiyetle ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 8’e çıkarttı.

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