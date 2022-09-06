Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Muratlı OSB’de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, elini sac büküm makinesine kaptıran 27 yaşındaki M.A. yaralandı. Yaralı işçi kendi imkanlarıyla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gitti. Burada tedavisi yapılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.