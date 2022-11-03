Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay saat 11.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi 14. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. Çalışmakta olan işçi Mehmet G. (43), ahşap kesimi yapılan yatar makinesine sağ kolunu kaptırdı. İş kazası sonucu işçinin sağ elindeki 3 parmağı koptu. Yaralı, kopan parmaklarıyla beraber özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçi, tedavinin ardından parmakları dikilmek üzere Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

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