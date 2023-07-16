Elazığ’da hırsız, elini kolunu sallayarak geldiği sokaktaki otomobili çalarak kayıplara karıştı. Araç bulunarak sahibine teslim edilirken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, gece saat 04.30 sıralarında Sürsürü Mahallesi Dumanlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, sokak üzerinde M.D.’ye ait 23 DK 757 plakalı otomobili çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin sokak üzerinde tişörtünü çıkararak çok rahat bir şekilde ilerlemesi ve kısa sürede aracı çalıp götürmesi pes dedirtti. Sabah kalktığında aracının yerinde olmadığını fark eden M.D., polise haber verdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Terk edilmiş halde bulunan otomobil sahibine teslim edilirken, şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.