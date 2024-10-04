Denizli’nin ilk izmarit timini kuran Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, büyük bir farkındalığa daha imza atarak eline süpürge ve faraşı alıp sokağı temizledi. Başkan Çavuşoğlu’nun “Hep beraber dayanışacağız, bu şehri hep birlikte güzelleştireceğiz” sloganıyla başlattığı temizlik hareketi kısa sürede karşılık buldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak, gelişi güzel atılan izmarit ve çöplerin neden olduğu kirliliği azaltmak amacıyla geçtiğimiz aylarda örnek bir projeyi hayata geçirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan özel sivil ekip, kentin merkezi noktaları ile işlek güzergahlarında yere izmarit ve çöp atılmasını önlemek için denetimlere başladı. Çevre temizliği konusunda hazırlanan broşürü dağıtan zabıta ekipleri, vatandaşları çöp veya sigara izmaritlerini yere atmamaları konusunda uyardı.

"Sabah gelince herkes dükkanının önünü temizlese çevremizi temiz tutmuş oluruz"

Hayata geçen bu uygulamayla, şehirdeki çevre bilincinin güçlendirmesi ve kirliliğin önemli ölçüde azaltması hedeflendi. Uygulamadan elde edilen geri dönüşümleri yerinde görmek için sahada incelemelerde bulunan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, bir iş yerinin önünde yere atılmış izmaritleri görünce, işletmeciden süpürge ve faraşını getirmesini istedi. Eline süpürge ve faraşı alıp tek tek izmaritleri toplayan Başkan Çavuşoğlu, “Sabah dükkanınızı açınca yapacağınız iş, izmaritleri birkaç dakikada süpürerek dükkanımızın önünü temizlemek. İnsan istedikten sonra 2 dakikada dükkanının önünü tertemiz yapabilir. Sabah gelince herkes dükkanının önünü temizlese çevremizi temiz tutmuş oluruz” dedi.

"Sevdim ben bu işi, her gün temizliğe geleyim bari" diyerek espri yapan Başkan Çavuşoğlu, iş yerlerinin önünde denk geldiği iki genç kıza da, "Bir sürü güzel kızsınız, her gün sabah 5 dakikamızı ayırarak kendi dükkanımızın önünü temizleyeceğiz" diyerek takıldı.

Her gün sabah kendi iş yeri ve karşısını temizleyen kadın esnafa teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, "Zaten bir kadın eli değmeli bu memlekete. İşte mesele bu. Hep beraber bunu bir başarabilsek her şey daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"Her gün biraz daha temizlik, Denizli’ye güzellik"

Renkli diyalogların yaşandığı bu anları "Her gün biraz daha temizlik, Denizli’ye güzellik" sloganıyla paylaşan Başkan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Ben eskiden beyaz eşyacılık yaparken sabah dükkanın önünü sınırımıza kadar komple süpürürdük. Elimize bir faraş bir kürek alıp etrafı temizlerdik. Hep beraber dayanışacağız, bu şehri hep birlikte güzelleştireceğiz. İncelemelerimiz sırasında bazı esnaflarımızın dükkanlarının önünü temizlediğini gördük. Sağ olsunlar, bu duyarlılığı gösteren herkese teşekkür ediyoruz.”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun “Her gün biraz daha temizlik, Denizli’ye güzellik” sloganıyla başlattığı temizlik hareketi kısa sürede vatandaşlardan büyük destek aldı. Kendi iş yerleri ve ikametlerinin önlerini temizlemeye başlayan vatandaşlar, çevre temizliği hareketini “Temiz bir Denizli için sen de harekete geç” temasıyla farklı bir noktaya taşıdı.