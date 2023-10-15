Samsun’da fayans keserken kırılarak fırlayan spiral taşı eline saplanan bir kişi, elinin üzerindeki taşla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ö. (57) spiral makinesi ile fayans keserken kırılan spiral taşı fırlayarak sol elinin üzerine saplandı. Elinin üzerinde spiral taşı ile birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Ö., ilk müdahalenin ardından eline saplı taşla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.