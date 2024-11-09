Konya’nın Kulu ilçesinde dikiş yaptığı sırada parmağına dikiş iğnesi saplanan kadın hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, S.E. isimli kadın evde dikiş makinesi ile kumaş diktiği sırada eli bir anda makineye takıldı. Bunun sonucunda dikiş iğnesi kadının parmağına saplandı. Saplanan iğne kadının parmağını delerek diğer taraftan çıktı. Yaralan S.E. yakınları tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi Acil Servise götürüldü. Burada yapılan müdahale ile dikiş iğnesi parmağından çıkarıldı. S.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.