Aydın’ın Efeler ilçesindeki Kent Meydanı herkes sohbet ederken Ali Çömen, yıllardır elinden düşürmediği kitabını okuyarak zamanını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Aydın’da yaşayan 3 çocuk babası Ali Çömen, diğer emeklilerin aksine, boş vakitlerini sohbet ederek ya da çevresini izleyerek değil kitap okuyarak geçiriyor. Kent Meydanı’ndaki bir ağacın dibinde bulunan bankta, sessizce sayfaları çevirdiği kitaplarıyla vakit geçiren Çömen, dikkatleri üzerine çekiyor.

Kitap okumaya olan sevgisi, yıllardır süregelen bir alışkanlık haline getiren Çömen, boş zamanlarında evindeki kütüphanesinden bir kitap alarak, okumaya başlıyor. Tarihe de ilgisi olan Çömen, “Okumak çok güzel bir şey. Bir daha dünyaya gelirsem, yine kitap okurum” diye konuştu.

Okumayı zorunlu ihtiyaç olarak görüyor

Çömen, kitap okumanın sadece bir boş zaman aktivitesi olmadığını, aksine bir insanın gelişmesi, kültürlü ve bilgili bir birey olabilmesi için büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. "Okumak, yemek yemek, su içmek kadar önemli" diyen Çömen, okumanın insanı sadece bilgiyle donatmakla kalmadığını, aynı zamanda kişinin kendisini de geliştirdiğini belirtiyor.

Aydın’da vatandaşların telefon bağımlısı haline geldiğini belirten Çömen, telefon kullanımına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, "Telefonu sadece gerekli olduğunda alıp bakarım. Sürekli telefonla fuzuli zaman geçirmem. Arkadaşlarımla sohbet ederim. Telefonu elime alıp parmağımı sağa sola kaydırarak boşa zaman geçirmem" diyor. Çömen, gençlere bu anlamda da önemli bir tavsiyede bulundu.

Kültür erozyonu yaşanıyor

Çömen, gençlerin kendilerine has bir cevabı olduğunu belirterek, "Biz ne önersek, ’siz bilmezsiniz’ diyorlar" diye yanıtladı. Ancak, ona göre gençlerin dikkat etmesi gereken önemli bir konunun kültürel erozyon olduğunu ifade etti. Türkiye’deki kültürel değerlerin hızla değiştiğini ve gençlerin geçmişlerini anlamaktan uzaklaştığını ifade eden Çömen, “Gençlerimizin tarihini okumaları gerekiyor. Türkiye nereden gelip nereye gitmiş, bunu bilmemiz lazım. Kültürlerini araştırmalılar” dedi.

Çömen, ayrıca gençlerin üniversite eğitimini tamamlayarak, topluma ve millete faydalı bireyler olmaları gerektiğini de dile getirerek, "Gençliklerini yaşasınlar ama aynı zamanda kendilerini ve devletlerini düşünerek okusunlar. Hem annelerine babalarına faydalı bir evlat, hem de ülkesine faydalı bir birey olsunlar” diye konuştu.