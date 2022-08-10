Samsun’da bir genç, sokakta karşılaştığı ve elindeki cep telefonunu almak isteyen şahsa telefonu vermeyince bıçaklanarak hastanelik oldu.

Samsun’da bir genç, sokakta karşılaştığı ve elindeki cep telefonunu almak isteyen şahsa telefonu vermeyince bıçaklanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki A.B.Y.Y. sokakta yürüdüğü sırada yanına gelen bir kişinin elindeki cep telefonunu istedi. Telefonu vermeyerek direnen A.B.Y.Y. kimliği belirsiz şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanmasına rağmen elindeki telefonu vermeyen genç 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç hastanede tedavi altına alındı. Yaralı genç kendisine bıçakla saldıran şahsın elindeki telefonu istediğini vermeyince bıçakla saldırdığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.