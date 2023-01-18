Eskişehir’de ailesinin parka getirdiği minik Leyla, elindeki çubuk krakeri güvercinlerle paylaştı.

Eskişehir’de ailesinin parka getirdiği minik Leyla, elindeki çubuk krakeri güvercinlerle paylaştı.

Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı’nda kuşları besleyen bir ufaklık görenleri gülümsetti. Yaklaşık 2 yaşında olan küçük Leyla kuşlara olan merakını gizleyemeyerek parkta bulunduğu süre boyunca onların yanında ayrılmadı. Parkta vakit geçirebileceği bir sürü oyuncak varken onun ilgisini sadece kuşlar çekti. Ailesi küçük hayvan severe çubuk kraker uzattığında kuşlara da bir parça ikram yapmayı ihmal etmedi. Hayvan sevgisini gizleyemeyen minik Leyla görenlerin takdirini ve sevgisini kazandı.