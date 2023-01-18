Edinilen bilgiye göre, M.C.Ö.’nün şehir dışından uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan ekipler tespit ettikleri şahsı takibe aldı. Elinde pembe bir poşetle başka bir şehirden Gerze otobüsüne binen M.C.Ö., Gerze Otogarı’nda indikten sonra polis ekiplerince durdurularak incelendi. Şahsın yol boyunca elinde taşıdığı poşetin içindeki plastik kutuda tam 2 kilogram metamfetamin olduğu tespit edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.