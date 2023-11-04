Adana’da bir baba, 6 gün önce Niğde’den otobüsle kaçan 18 yaşındaki kızını ve arkadaşını elinde ilanla sokak sokak gezerek arıyor.

Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyünde yaşayan Melike Gök (18) ve Ebrar Arıca (18) isimli iki kız arkadaş geçtiğimiz pazartesi günü 15.00 sıralarında ailelerine haber vermeden evden çıktı. Aileler kızlarının evde olmadığını fark edince aramaya başladı.

Otobüsle Adana’ya geldiler

İki arkadaşın birlikte köy meydanında bulunan otobüse binerek Adana’ya gittikleri öğrenildi. Adana’ya gelince merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi’nde otobüsten inerek ortadan kaybolan iki kız arkadaştan bir daha haber alınamadı. Ailelerin başvurusu üzerine Adana’da polis ekipleri kayıp kızları aramaya başladı.

‘Annemi seviyorum’

Aileler kızlarını ararken Ebrar Arıca’nın kız kardeşine, ‘Beni aramanıza gerek yok. İşim var, evim var, iyiyim. Her şey yolunda merak etmeyin, aramayın. Anneme söyle merak etmesin. Seviyorum onu’ yazdığı öğrenildi.

Niğde’den geldi, sokak sokak kızını arıyor

Kızı en son Adana’da görüldüğü için Niğde’den Adana’ya gelen Melike Gök’ün babası Doğan Gök (52), elindeki ilanlarla sokak sokak gezerek kızını ve kızının arkadaşını arıyor.

“Perişan haldeyiz”

Doğan Gök, kızının ve arkadaşının hayatından endişe ettiğini söyledi. Gök, “Kızım Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Niğde’de evden çıkmış. Bizde evde değildik. Arkadaşı Ebrar ile birlikte kaçmışlar. O günden bu yana haber alamıyoruz. Derbeder durumdayız. Hayatından endişe ediyoruz. Annesi orada ben burada perişan haldeyim” dedi.

“Hayatından endişe duyuyoruz”

Elinde ilanla sokak sokak gezdiğini anlatan Gök, “Şuanda bütün emniyet kızımı arıyor. Bende elimde ilanla gördüğüm herkese soruyorum, sokak sokak geziyorum. Kızlarımın biran önce eve gelmelerini istiyorum. Hiçbir problem yaşanmayacak. Yeter ki sağ salim gelsinler. Hiçbir sorunu yoktu. Bence birisi bunları kandırdı. Mutlaka bir el vardır. Kızım hiç köyden dışarı çıkmadı, şehri hiç bilmiyor. Hayatından büyük endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.