Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında olay yerinde yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri, düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede anne ve oğlunun yakınları, gözyaşlarına hakim olmadı.

Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında olay yerinde yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri, düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede anne ve oğlunun yakınları, gözyaşlarına hakim olmadı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Körez Mahallesi kavşağında meydana gelmişti. İzmir’den Uşak yönüne giden Muhammet Ali T. (22) idaresindeki 64 FS 823 plakalı otomobil ile kavşaktan Körez Mahallesi’ne girmek isteyen Fikriye Özkara (36) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpışmış, çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet üzerinden savrulan sürücü Fikriye Özkara ve oğlu Halil Can Özkara (14), olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Elim kazada yaşamını yitiren anne ve oğlunun cansız bedenleri Kula Devlet Hastanesi’nde yapılan ön otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Kula’ya getirilen anne oğlun cenazeleri, ikindi namazını müteakip Gidişler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ailesinin ve yakınlarının ikamet ettiği Gölbaşı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Cenazede anne ve oğlunun yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.