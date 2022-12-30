Bilecik’te geçtiğimiz yıl aralık ayında elim bir trafik kazası sonrası genç yaşta hayatını kaybeden Altan Atar’ı ölümünün birinci yılında anıldı.

Bilecik’te geçtiğimiz yıl aralık ayında elim bir trafik kazası sonrası genç yaşta hayatını kaybeden Altan Atar’ı ölümünün birinci yılında anıldı.

Olay, 29 Aralık 2021 günü Osmaneli-Bilecik karayolu Gülümbe mevkiinde meydana gelmişti. Vezirhan’dan Bilecik yönüne seyreden Osman Y. idaresindeki 07 MRS 11 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarpmıştı. Yolcu olarak araç içinde bulunan ve ağır yaralanan Altan Atar (32) Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Bilecik Şehir Mezarlığına defnedilen Atar’ın cenazesinde gözyaşları sel olmuştu.

Ailesi ölümünün birinci yılında Şerifaşa Camiinde öğle namazı öncesi Mevlidi Şerif okuturken, sonrasında cemaate pilav ayran ikram etti.