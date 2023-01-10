Antalya’da maddi imkanları yetersiz olan engelli vatandaşın evinin yapımını Alanya Belediyesi üstlendi.

Antalya’da maddi imkanları yetersiz olan engelli vatandaşın evinin yapımını Alanya Belediyesi üstlendi.

Alanya Belediyesi Elikesik Mahallesi’nde bir engelli vatandaşın daha yüzü güldü. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Elikesik Mahallesi’nde yaşayan engelli vatandaş Feyza Kızıltaş’ın karkas halindeki evinin yapılması için talimat verdi. Talimat üzerine Alanya Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Engelli vatandaşın komşuları, Feyza Kızıltaş’ın kendi imkanları ve bazı yardımseverlerin katkıları ile ancak karkası yaptırabildiğini belirterek, belediyeye başvuruda bulunduklarını söyledi. Ekipler, sıva çalışmalarıyla evin yapımına başladı.