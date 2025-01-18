Edirne Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, 2002 yılında elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Elif Zeynep Engin’in anısını yaşatmak isteyen Sibel Engin ve Mustafa Başar Engin çiftinin, belediyeye anlamlı bir bağışta bulunduğunu belirtti.Erdoğan Demir /Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Engin ailesi, kızlarının hatırasını onurlandırmak amacıyla bir dizüstü bilgisayarı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sena Avcu’ya hediye edilmek üzere Keşan Belediyesi’ne bağışladı.

BİLGİSAYAR, EĞİTİM İÇİN TESLİM EDİLDİ

Bağışlanan dizüstü bilgisayar, Sena Avcu adına annesi Kader Avcu’ya Keşan Belediye Başkanı Özcan belediye tarafından teslim edildi. Yapılan teslim töreninde Engin ailesine, bu anlamlı bağışları için teşekkür edildi.

ANISINI YAŞATIYORUZ

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan “Elif Zeynep Engin’i sevgi ve rahmetle anıyoruz. Evlatlarının hatırasını bu değerli bağışla yaşatan Engin ailesine teşekkür ediyor, Sena Avcu’ya eğitim hayatında başarılar diliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Elif Zeynep Engin’in adı, ailesinin duyarlılığı sayesinde eğitime katkı sağlayarak yaşatılmaya devam ediyor. Bu anlamlı bağış, gençlere ilham kaynağı oldu.