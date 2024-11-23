Erzurum’un Aşkale ilçesindeki Koçak Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Elif Eyüp, ilçedeki gençleri spora teşvik ederek aldığı derecelerle ilçenin gözbebeği oldu.

Aşkale’de yaklaşık 4 seneden beri atletizm dalında büyük emekler veren, ilçede atletizmi sevdiren kişi olarak tanınan Elif Eyüp, görev yaptığı okulda da başarılarıyla herkesin takdirini kazanıyor. Elif öğretmen gerek hafta içi gerekse hafta sonları, mesai sonrasında ilçedeki diğer öğrencileri de katılımıyla antrenmanlar yaptırarak sporcuları yarışmalara hazırlıyor.

Eski Milli Atlet Elif Eyüp 4 sene önce başlayan çalışmalarında ilçedeki tüm okullarda taramalar yaptı, ardından atletizme uygun öğrencileri çeşitli testlerden sonra seçerek aileleriyle de görüşmeler sonrasında öğrencileri atletizm sporuna başlattı. Öğrenciler, kısıtlı imkanlar ölçüsünde kısa sürede Erzurum’da düzenlenen yarışmalarda dereceler elde ederek bölgesel yarışmalara katılmaya hak kazandı.

Bölgesel yarışlarda Erzurum’u temsil eden Elif öğretmen ve öğrencileri, Türkiye şampiyonası için büyük çaba harcadılar. Nihayetinde disiplinli ve özverili çalışmalar meyvesini verdi. 4 sene içerisinde dönem dönem 2 kere Türkiye şampiyonluğu, Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü gibi büyük başarılar elde etti.

Elif Eyüp yaptığı açıklamada, "İlçemizde atletizm sporunda kısa zamanda çok güzel başarılara imza attık. Zorlu ve bir o kadar da yorucu geçen süreçler içerisinde öğrencilerimle birlikte elimizdeki imkanlar dahilinde çalışmalarımıza her zaman aralıksız olarak devam ediyoruz. Önceki yıllarda yaşadığımız şampiyonluklara yenilerini eklemek istiyoruz. Eski bir milli sporcu olmam yanı sıra Elif öğretmen olarak da omuzlarımda güzel bir yük taşıyorum. Öğrencilerime bilgi birikim ve tecrübelerimi aktarmak, onların da bu dalda başarılarını görmek bana büyük bir gurur yaşatıyor. Durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii ki bu çalışmalar içerisinde bizlere her daim destek veren başta ilçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Millî Eğitim ve Gençlik Spor ilçe Müdürlerimize, Aşkale Belediye Spor Kulübü Başkanımıza ve de velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bir öğretmen olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum” dedi.

Her şey ilçemiz ve çocuklarımız için

Koçak Ortaokulunda görev yapan Elif öğretmenin mesai saatleri dışında ilçedeki birçok öğrenci ile antrenman yapıyor olması çocukların velileri tarafından da takdir görüyor.