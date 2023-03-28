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Düzce adına şampiyonaya katılan Akçakoca Mustafa Açıkalın Ortaokulu öğrencisi Elif Doğa Bektaş, 14 yaş altı kızlarda birinci olarak kürsüde yerini aldı.

Palandöken Kayak Merkezi’ndeki organizasyon, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 77 bakanlık personeli ile Antakya’da hayatını kaybeden Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ANALİG’den sorumlu şube Müdürü Osman Bayrakdar adına düzenlendi.

26-28 Mart 2023 tarihleri arasında Erzurum’da yapılan 2023 Osman Bayrakdar Analig Alp Disiplini Kayak Türkiye Şampiyonası’nda 26 ilden 14-16 yaş aralığında 220’nin üzerinde sporcu mücadele etti.

Melek Şahin Dünya ikincisi oldu

Melek Şahin Dünya ikincisi oldu

2023 Osman Bayrakdar Analig Alp Disiplini Kayak Türkiye Şampiyonası’nda Düzce sporcusu Elif Doğa Bektaş birinci oldu.

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