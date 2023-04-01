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18 sporcunun katıldığı Türkiye Birinciliği Kayak Alp Disiplini müsabakalarının sonunda Mustafa Açıkalın Ortaokulu öğrencisi Elif Doğa Bektaş slalom yarışı, büyük slalom ve kombine puan kategorilerinde Türkiye Birincisi olarak kürsüdeki yerini aldı.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde yapılan Okul Sporları Türkiye Birinciliği Kayak Alp Disiplini yarışmalarında Yıldız kızlar kategorisi yarışları tamamlandı.

Okul Sporları Türkiye Birinciliği Kayak Alp Disiplini yarışmalarında Yıldız kızlar kategorisinde yarışan Düzce sporcusu Elif Doğa Bektaş birinci oldu.

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