Ordu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde türkülerin sevilen genç sanatçısı Elif Buse Doğan sahne aldı.

Ordu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde türkülerin sevilen genç sanatçısı Elif Buse Doğan sahne aldı.

Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Ordu’da da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde türkülerin sevilen genç sanatçısı Elif Buse Doğan, Atatürk Parkı’nda oluşturulan konser alanında sahne aldı. Konser öncesi halk oyunları gösterileri sunulurken, konsere katılanlar ellerindeki Türk bayrakları ile sevilen sanatçıyı bekledi. Konserde sevilen şarkı ve türküleri seslendiren ünlü sanatçıya hayranları da eşlik etti. Ünlü sanatçı, konsere katılan çok sayıda vatandaşın eğlenceli bir akşam geçirmesini sağlarken, Cumhuriyet’in kuruluş yılında sahne almaktan dolayı mutluluğunu dile getiren sanatçı Elif Buse Doğan, “Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu güzel vatanımız için canını veren herkesi saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Ünlü sanatçı, teleferik ile Boztepe’ye çıktığını ve buradan paraşüt ile şehir merkezine indiğini söyledi, Ordu’yu çok beğendiğini sözlerine ekledi ve paraşütle inme anları ekrandan yansıtıldı.