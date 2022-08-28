Denizli’nin Çameli ilçesinde 8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali final gecesinde sahne alan Elif Buse Doğan, Samsak Döveci şarkısını çocuklarla söyledi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde 8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali final gecesinde sahne alan Elif Buse Doğan, Samsak Döveci şarkısını çocuklarla söyledi.

2022 yılına “Samsak Döveci” şarkısıyla damga vuran Elif Buse Doğan, Çameli Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivalinin final gecesinde sahne aldı. Aysunucu olarak bilinen Aysun Şahin Mutlu, cep telefonu ışıklarıyla alanı dolduran seyircilerle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılını kutladı. Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Doğan, Çamelili vatandaşlarla buluştu. Konserine beyazlar içinde çıkan Doğan, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak, sevilen türküleri binlerce vatandaşla koro halinde hep bir ağızdan seslendirdi. Sanatçının, sosyal medyaya damga vuran ’Samsak Döveci’ şarkısını minik çocuklarla birlikte söyledi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, konser sonunda sanatçıya plaket takdim etti. Sunucu Mutlu, festival boyunca emeği geçen çalışanlara, basın mensuplarına ve Çameli’nin gözü olmasını sağlayan İhlas Haber Ajansı (İHA) Denizli Bölge Müdürlüğü’ne teşekkürlerini sundu.