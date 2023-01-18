Bayraklı Belediyesinin 75. Yıl Mahallesi’nde açacağı ikinci anaokulu, velilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. 6 Şubat’ta kapılarını açacak eğitim yuvası için onlarca aile kayıt başvurusunda bulundu. Başkan Sandal, “Modern anaokullarımız, kaliteli eğitimci kadromuz ve Bayraklı’ya özgü eğitim modelimizle çocuklarımızı yarınlara daha iyi hazırlıyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesinin 75. Yıl Mahallesi’nde açacağı ikinci anaokulu, velilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. 6 Şubat’ta kapılarını açacak eğitim yuvası için onlarca aile kayıt başvurusunda bulundu. Başkan Sandal, “Modern anaokullarımız, kaliteli eğitimci kadromuz ve Bayraklı’ya özgü eğitim modelimizle çocuklarımızı yarınlara daha iyi hazırlıyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesi, geçen yıl hizmete açılan Ayda Bebek Anaokulu’nun ardından İzmir depreminin simgesi Elif Perinçek’in ismini taşıyan ikinci anaokulunun yapımını 75. Yıl Mahallesi’nde tamamladı. 6 Şubat’ta eğitim ve öğretime başlayacak olan anaokulu, velilerde memnuniyet oluşturdu. Kısa sürede onlarca aile kayıt başvurusunda bulundu.

Kapasite 500’ çıkacak

Modern mimarisi, kaliteli eğitimci kadrosu ve Bayraklı’ya özgü eğitim modeli ile fark sağlayacak olan Elif Bebek Anaokulu için 353 06 58 numaralı telefondan bilgi alınabilecek. Çamkıran’daki Ayda Bebek Anaokulu’nun ardından açılacak ikinci anaokulu olan Elif Bebek Anaokulu ile Bayraklı Belediyesinin okul öncesi eğitimdeki öğrenci kapasitesi 265’e, Postacılar’da açılacak üçüncü anaokulu ile de 500’e yükselecek.

“Yarınlarımızı önemsiyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir depreminin sembol isimlerinden Elif bebeğin adını verdiğimiz yeni eğitim yuvamızı 6 Şubat’ta açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. İlçemize tam donanımlı, kaliteli anaokulları kazandırmaya devam ediyoruz ve ihtiyaç olan her mahallemizde bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. ’Bayraklı Eğitim Modeli’ ile yarınlara ışık tutarak başarılı öğrenciler yetiştireceğiz. Katılımcı, demokratik, çevreci ve bilimsel bir eğitim sistemiyle çocuklarımızı hayallerine bir adım daha yaklaştırmak istiyoruz. Yarınlarımızı çok önemsiyoruz ve bu eğitim yuvalarımızda Atatürk’ün izinde aydınlık nesiller yetiştiriyoruz” diye konuştu.