Kahramanmaraş’ta doğuştan engelli 3 evladına 46 yıldır bebek gibi bakan anne çocuklarından birini 2 ay önce kaybetti, şimdi ömrünü ise iki kızına adadı. Depremde bile çocuklarını dışarı çıkaramadığı için onlarla kalan anne, afet sırasında bağıra bağıra içeride beklediklerini anlattı.

Türkoğlu ilçesi Gaziler Mahallesi’nde yaşayan 3 fiziksel ve zihinsel engelli çocuk annesi 64 yaşındaki Asiye Köse’nin hayat mücadelesi dikkat çekiyor. 21 yıl önce eşinden ayrılan 3 çocuğu ile baş başa kalan anne Köse, diğer çocukları gibi fiziksel ve zihinsel engelli oğlu Servet’i Mayıs ayında kaybederek evlat acısı yaşadı. Şimdi evin içinde oğlunun boş yatağına baktığını anlatan anne Köse, kızları Yasemin (46) , Özge’nin (24 ) ise başından biran olsun ayrılmıyor. Doğuştan konuşamayan, yürüyemeyen ve akli dengeleri yerinde olmayan çocuklarına duyduğu sevgi ile hayata tutunan Köse, depremde bile onları biran olsun yalnız bırakmadığını ifade etti.

Gece gündüz başlarında beklediğini belirten anne Asiye Köse," Yasemin, Özge ve Servet adında 3 tane yatalak çocuğum vardı. Servet adındaki oğlumu Mayıs ayında kaybettim. Mekanı cennet olsun. Rabbim kimseye evlat acısı vermesin. Tek başımayım. Üç tane çocuğuma bakıyordum. Kimseye bırakıp çarşıya dahi gidemiyorum. Tek başıma ben ilgileniyorum. 23 senedir babalarıyla ayrıyız" dedi.

Afeti yaşadıklarına değinen Köse,"Depremde çocuklarımı içerden dışarı çıkaramadım. Sabaha kadar başlarında bekledim. Mamalarını verdim, bezlerini değiştirdim. O sallantılar da bağıra bağıra içeride bekledik. Gece gündüz başlarında bekledim. Yeni kaybettiğimiz Servet oğlumu hiç unutamıyoruz. Gidiyorum boş yatağına bakıyorum. Yasemin ablası devamlı serveti soruyor. 46 yaşındaki kızım her gün ağlıyor, unutamıyor. 4 kişiydik,3 kişi kaldık. Rabbim kimseye yaşatmasın" diye konuştu.