Ambulansla Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan Hızlı’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kırıcı kullanarak çocuğun bileğini sıkıştığı yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri, kurtarma çalışması sırasında çocuğun zarar görmemesi için yüzüne ve vücudunun farklı yerlerine yastıklar koyarak tedbir aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığında görevli paramedikler tarafından ilk muayenesi yapılan küçük kızın kurtarılması için havuzdaki suyun bir kısmını tahliye edildi.

İzmir’in Çeşme ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan 5 yaşındaki Lidya Hızlı’nın sağ el bileği, havuzdaki boruya sıkıştı. Durumu gören aile, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.

İzmir’de havuzun temizlemesi için kurulan vakumlu motora giden boruya el bileğini sıkıştıran 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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