Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş Atlas Üniversitesi aile iftarında daha iyi bir gelecek oluşturabilmek adına çalıştıklarını ifade ederek, “Kelebek Etkisi” sloganıyla çıktığımız bu yolda, siz değerli çalışma arkadaşlarımla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Atlas Üniversitesinin gelenekselleşen aile iftarı, Atlas Vadi Kampüste gerçekleşti. Akademik ve idari personelin yoğun katılımıyla gerçekleşen iftarda konuşma yapan Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, “Farklı disiplinlerde çalışan, bilim ve akademi yolunda aynı yöne bakan değerli çalışma arkadaşlarımla böyle güzel ve büyük bir sofrada bir arada olabilmek Ramazan Ayının en güzel yanı” dedi.

Üniversitenin “Kelebek Etkisi” mottosunu anlatarak sözlerine devam eden Dr. Yusuf Elgörmüş;

“Bir kelebeğin kanadı büyüklüğündeki seçimlerimizin ya da eylemlerimizin çok daha iyi bir gelecek oluşturmada etkili olabileceğini düşünerek ‘Kelebek Etkisi’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, siz değerli çalışma arkadaşlarımla yolumuza devam ediyoruz. Araştırmaya ve bilime yön veren, evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalarla toplum ve insanlık yararına çalışmalar yapan güçlü akademik kadromuz ve yenilikçi tarzımızla, bu hikayeyi birlikte yazmaya devam edeceğiz” dedi.