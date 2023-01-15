Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Dilovası sahilinde planladığı fuar, panayır ve festival alanı projesi CHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından eleştirilmişti. Bunun üzerine Dilovası’nda faaliyet gösteren 22 dernek ortak açıklama yaparak, projeye destek verdiklerini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Dilovası sahilinde planladığı fuar, panayır ve festival alanı projesi CHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından eleştirilmişti. Bunun üzerine Dilovası’nda faaliyet gösteren 22 dernek ortak açıklama yaparak, projeye destek verdiklerini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesinin sahilinde fuar, panayır ve festival alanı olması için 407 bin 900 metrekarelik dolgu alanı planladı. Planlanan projeye CHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine Dilovası’nda bulunan 22 yöre derneğinden de ortak açıklama yapılarak, CHP’ye tepki geldi. Tavşancıl’da bir araya gelen dernekler adına ortak açıklamayı, Dilovası Dernekler Federasyonu (DİDEF) Başkanı Ercan Güneş gerçekleştirdi.

"Dilovası’nın değişimi ve gelişimi siyaset üstü bir meseledir"

Dilovası halkının projeye destek verdiğini ifade eden Ercan Güneş, "Biz, Dilovası Yöre Dernekler Federasyonu, sivil toplum kuruluşları ve bu ilçenin sakinleri olarak, şehrimizin ve ilçemizin gelişimine, refah düzeyinin yükselişine ve halkımızın memnuniyetine şahitlik ediyoruz. Şehrimize ve ilçemize, bakanlıkların ve kurumlarının, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Dilovası Belediyesi’nin birbiri ardına hayata geçirdikleri ve devam eden projeler, yapılan birbirinden önemli hizmetlerden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Siyasi polemiklerden uzak, ilçemize değer katacak her adımı takdir ediyor ve destekliyoruz. Dilovası, huzurun barışın ve birliğin kentidir. Vatandaşlarımız, öteden beri sorunlarını kendi içinde değerlendirerek çözüme kavuşturmayı tecrübe etmiştir. Dilovası söz konusu olunca, tüm halkımızın amasız, fakatsız kenetlendiğini tüm Kocaeli kamuoyu bilmektedir. Dilovası, kendini ilgilendiren konularda son sözü söyleyecek kabiliyettedir. Biz, ilçemizin entrika ve manipülatif eylemlerle anılmasına müsaade etmeyeceğiz. Dilovası’nın gelişimi ve değişimi siyaset üstü bir meseledir ve tüm ilçe halkımızın ortak gayesidir. Dilovası’nın bilip bilmeden karalanmasına izin vermeyiz. Bu özelliği bozacak tüm girişimlerinde dimdik karşısında olacağız" dedi.

"Önemli bir adıma engel olmaya çalışan tüm siyasi söylemleri kınıyoruz"

Projeye yönelik eleştirileri kınadıklarını belirten Güneş, "Dilovası her geçen gün eğitimiyle, sporuyla ve kültürüyle büyüyen, gelişen, değer kazanan bir ilçe konumuna gelmişken, Dilovası ile uzaktan yakından ilgisi bulunmayan birilerinin siyasi malzemesi olmasına biz dernekler ve ilçe sakinleri olarak kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu minvalde, Dilovası halkı olarak, ilçemizin en büyük ihtiyaçlarından birisine çözüm olacak, halkımıza açık sosyal ve kültürel etkinlik alanı olarak hizmet verecek Tavşancıl mahallemizin sahil şeridindeki projenin hayata geçirilmesi ve bununla beraber Diliskelesi sahil projemizin de bir an önce hayata geçirilecek olmasını diliyoruz. Bu hizmetlerin heyecanını yaşadığımızın bilinmesini istiyoruz. Dilovası halkının beklenti ve taleplerini bilmeden ve dinlemeden yapılan açıklamaları kesinlikle kabul etmediğimiz gibi, Dilovası’nı geleceğe taşıyacak böylesi büyük bir projenin tamamen arkasında olduğumuzu belirtmek isteriz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.