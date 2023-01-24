Eleşkirt Belediyesi ile Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan protokol ile okulun bünyesinde kurulan endüstriyel ekmek fırınlarında çıkan ekmekler Eleşkirt Belediyesi tarafından halk ekmek büfelerinde halka satışa sunuluyor.

Eleşkirt Belediyesi ile Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan protokol ile okulun bünyesinde kurulan endüstriyel ekmek fırınlarında çıkan ekmekler Eleşkirt Belediyesi tarafından halk ekmek büfelerinde halka satışa sunuluyor.

Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan fırında öğretmen ve öğrenciler tarafından sağlık ve hijyenik ortamda üretilen ekmekler, okul ve ilçe belediyesi iş birliği ile vatandaşın sofrasına ulaştırılıyor. 200 gram somun ekmeği 3 Türk Lirasından halk ekmek büfelerinde satışa sunduklarını belirten Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut yaptığı açıklamada, vatandaşa kaliteli hizmet etmek amacıyla gayretle çalıştıklarını belirterek kaliteli ve ucuz ekmeğin halkın sofrasında olacağını ifade etti. Yakut ayrıca, okullarda fırınların kurulması amacıyla çalışma başlatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’e ve okul yöneticileri ile öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.