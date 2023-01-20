Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde düzenlenen konser programı beğeni topladı.

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde düzenlenen konser programı beğeni topladı.

Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, Halk Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş başta olmak üzere ilçe merkezi okul müdür ve öğretmenleri katıldı.

Yaklaşık iki saat süren programda Türk Sanat Müziği denilince akla gelen büyük bestekarların şarkıları icra edildi .

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt yaptığı konuşmada; “Yaklaşık iki ay süren bir çalışma sonucunda izlediğimiz ve dinlediğimiz bu güzel anların alt yapısına hazırlandık. Buradan Sayın Bakanımız Mahmut Özer’e hazırlamış oldukları bu güzel projeden dolayı Eleşkirt halkı ve tüm öğretmenler adına teşekkür ediyorum” dedi.

Programda Burhan Çaçan’a Vur Oynasın Dillere türküsünü veren Murat Tekin sahne alarak Çaçan’a rahmet diledi, türküsünü icra etti.

Sunuculuğu Edebiyat öğretmeni Tuba Köse şefliğini Edip Uçar’ın yaptığı koro 20 seçme şarkı ve yöresel türkü okudular.