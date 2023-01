Eleşkirt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel özel eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Eleşkirt ilçesinde sosyal anlamda etkinlikleri doruğuna ulaştıran ilçe gençlik ve spor müdürü Güzel, öğrencilerin taleplerini de göz ardı etmiyor. İlçede gençlik merkezi ile sosyal ve kültürel faaliyetleri devam ettiren Güzel Eleşkirt Spor kulübü ile entegreli bir şekilde çeşitli yaş guruplarında güreş , basketbol, futbol, Jimnastik gibi bir çok dalda gençliğin doğru bir şekilde spor faaliyetlerini yapması ile ilçe de ve Ağrı da adından sürekli söz ettiriyor. Tesisleşme çalışmalarını da hızlı bir şekilde devam ettiren Güzel kalan zamanlarında da yaptığı çeşitli etikliklerle ilçede dikkatleri üzerine çekiyor. Yine taktiri hak eden bir davranışta bulunan ilçe gençlik ve spor müdürü Güzel ilçede bulunan özel eğitimli çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Eleşkirt Çok Programlı Anadolu lisesini ziyaret eden Güzel burada çocuklara Eleşkirt spor forması hediye etti. Aldıkları hediyeler ile mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel’e teşekkür ettiler.

Eleşkirt Çok Programlı Anadolu lisesi müdürü Ferhat Kılıç yapılan bu jesti çok anlamlı bulduğunu dile getirirken ilçede gençlerimizin sosyal ve kültürel anlamda bütün eksiklerine koşan böyle çalışkan ve azimli bir müdürün varlığını bile hissetmenin kendisine ve öğrencilere verdiği memnuniyeti dile getirdi.

Forma hediyeleri sonrası konuşma yapan İlçe Gençlik Ve Spor müdürü Sabahattin Güzel, "İşimizi severek yapıyoruz. Bulunduğumuz konumun verdiği sorumlulukların farkındayız. Bu Anlamda ilçemizde elimizden geldikçe bütün branşlara yönelerek her şeyin en iyisine layık gençlerimize faydalı olmayı amaçlıyoruz. Amacımız bu güzel ilçeden herkesin gurur duyacağı büyük başarılara ulaşabilen mutlu ve huzurlu gençler yetiştirmek. Bunun yanında bu günde özel eğitim gören sporcularımızı ziyaret ettik. Onlar her gün her zaman aklımızdalar .Bu çocuklarımızın mutluluklarına şahit olmak istedik. Zaten ilçemizin takımı Eleşkirt sporumuzun formasını hediye ettiğimiz çocuklarımızın mutluklarına şahitlik etmek dünyadaki tarifi olmayan en güzel mutluluktur" dedi.