Ağrı’da Eleşkirt ilçesinin merkezinden geçen derenin zemini betonla kaplanarak trafik sorununa çözüm oldu.

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde 1974 yılından bu yana ilçe merkezinde geçmekte olan dere güzergahına yapılan setlerin ihtiyaçlara cevap verememesi ve derenin karşılıklı iki yakasına arsa sahiplerinin yapı kondurması nedeniyle dere temizlenmesi imkanı olmadığından ciddi sağlık sorunlarına neden olan derenin, havaların ısınmasıyla birlikte çevreye saldığı kokular esnaf tarafından şikayetlere sebep olunca Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut sorunun çözümü için kolları sıvadı.

Hem bu sorunların üzerine hem de ilçede günbegün artan trafik sorununa da kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla derenin iki tarafındaki yapıları kamulaştırarak bir proje başlatan Başkan Yakut, toplam uzunluğu bin 800 metreyi bulan proje ile dere her iki taraftan daraltılıp zeminini de betonla kaplayarak suya bir akışkanlık kazandırılıp iki güzergahı da yol yaparak ilçede devam eden trafik yoğunluğuna uzun yıllar sürecek bir çözüm geliştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yakut, “Her yıl defalarca dere temizliği yapmamıza rağmen bir türlü kötü kokuların ününe geçemiyorduk ,belediye teknik personellerimizle yorucu ama kalıcı nihai bir proje üzerinde aylarca çalıştık ve sonunda Rabbimin izniyle bu işe başladık inşallah bu sezon bitmeden ilçemizde hem dere temizliği hem de yeni açacağımız yan yollarla trafiği rahatlatacağız, bu süreçte çalışmalar esnasında ilçe halkından bize destek vermelerini bekliyoruz, bütün amacımız güzel ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek” dedi.