Pazaryeri platformu Turkcell Pasaj’da Kasım ayına özel alışveriş fırsatları devam ediyor.

Pazaryeri platformu Turkcell Pasaj’da Kasım ayına özel alışveriş fırsatları devam ediyor.

Türkiye’nin sadece elektronik ürün satışı yapan pazaryeri platformu Pasaj’da Kasım ayına özel yüzlerce üründe başlayan indirim fırsatları farklı kampanyalarla devam ediyor. Alışveriş tutkunlarına ve uygun fiyat avantajlarından yararlanmak isteyenlere çeşitli imkanlar sunacak platformda herkesin bütçesine uygun seçenekler bulunuyor. Yapılan duyuruya göre, bilgisayarlardan akıllı saatlere, kahve makinelerinden anne bebek oyuncak ürünlerine ve beyaz eşyalardan robot süpürgelere kadar birçok üründe bütçe dostu tekliflerin yer aldığı “Fırsatlar Pasaj’ı” kampanyası 27 Kasım’a kadar devam edecek.

Her kategoride yüzlerce ürün için her akşam 21.00 itibarıyla sınırlı ürün ve stokta kaçırılmayacak indirim fırsatları Turkcell Pasaj müşterilerini bekliyor.

Yapılan açıklamada müşterilerin, detaylara turkcell.com.tr internet sitesi üzerinden ya da Turkcell uygulamasından ulaşabilecekleri bildirildi.