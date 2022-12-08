Trabzon’da polis ekiplerince yapılan çalışmada 2 şahsa ait çanta ve poşetler içerisinde gümrük kaçağı elektronik sigara ve içki ele geçirildi.

Trabzon’da polis ekiplerince yapılan çalışmada 2 şahsa ait çanta ve poşetler içerisinde gümrük kaçağı elektronik sigara ve içki ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. S.M. ve A.G isimli şahısların gümrük kaçağı sigara ve içki bulundurduğunu tespit eden polis ekiplerince şahıslara ait çanta, poşet ve yastığın içine gizlenen 90 paket gümrük kaçağı elektronik sigara, 740 paket gümrük kaçağı sigara ve 31 adet şişe içerisinde gümrük kaçağı içki ele geçirildi. S.M. ve A.G. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.