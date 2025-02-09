Her yıl 9 Şubat, sigara kullanımının zararlarına dikkat çekmek ve sigarayı bırakmayı teşvik etmek amacıyla ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ olarak anılıyor. Medicana Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, "Son yıllarda sigarayı bırakma yöntemlerinden biri elektronik sigaralar oldu. Elektronik sigaralar gerçekten sigarayı bırakmak için güvenli ve etkili bir alternatif mi? Hayır. E-sigaranın uzun vadeli etkileriyle ilgili elimizde yeterli bilimsel veri yok. Nikotin bağımlılığının sürmesine neden olduğu için de düşünüldüğü gibi sigarayı bırakmayı kolaylaştırmıyor" dedi.

Dünyada 2022 yılı için 15 yaş ve üzeri tütün kullanan kişi sayısı bir milyardan fazla. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2020 yılında dünyada erkeklerin yüzde 35.5’inin, kadınların ise yüzde 7.9’unun tütün kullanmakta olduğu bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de her gün tütün ürünü kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin sıklığı yüzde 28.3. Dünyada tütün kullanıcılarının çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Tütün kullanımı, kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları, 20’den fazla farklı kanser türü ve diğer birçok hastalığa sebep olabilir. Ayrıca, tütün kullanımı, önlenebilir ölümlerin önde gelen nedeni olup, en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir.

"Nikotin bağımlılığını devam ettirebiliyor"

Yaşam boyu tütün kullanımı, kişinin hayatından ortalama olarak en az 10 yıllık bir kayba ve kullanımı bırakmayanların yarısının ölümüne neden olabilmektedir. Elektronik sigaraların (e-sigara), sigarayı bırakmak isteyenleri hedef alarak geleneksel sigaralara kıyasla daha az zararlı olduğu iddiasıyla piyasaya sürüldüğünü hatırlatan Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, e-sigaraların uzun vadeli etkileri hakkında yeterli bilimsel veri bulunmadığını ve tamamen zararsız olmadığını vurguladı. E-sigaranın nikotin bağımlılığının devam etmesine neden olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, "E-sigaraların çoğunluğu, yüksek oranda nikotin içerir ve bu durum kullanıcıların bağımlılığını devam ettirebilir. Akciğer sağlığına zarar verebilir. Son yıllarda, e-sigara kullanımına bağlı ciddi akciğer hastalıkları ve solunum problemleri bildirilmektedir" diye konuştu.

E-sigaranın özellikle gençlere cazip bir alternatif gibi sunulduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, "Aromalı likitler ve pazarlama stratejileri nedeniyle elektronik sigaralar, özellikle gençler arasında yaygın hale gelmiş durumdadır. Ayrıca nikotin içerdikleri için bağımlılığın devam etmesine sebep olabilirler. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), e-sigaraların sigarayı bırakmak için önerilen bir yöntem olmadığını belirtmektedir" ifadelerini kullandı.

"Psikolojik destek ve tedavi etkili olabilir"

Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, sigarayı bırakmak isteyenler için bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemleri şöyle aktardı:

"Profesyonel destek alınabilir. Doktorlar ve sigarayı bırakma poliklinikleri, kişiye özel bırakma planları sunabilir. Nikotin yerine koyma tedavileri (NRT) uygulanabilir. Nikotin sakızı, bantları veya pastilleri, sigara içmeden nikotin alımına yardımcı olabilir. Psikolojik destek terapileri, sigara bırakma sürecini kolaylaştırabilir. Öte yandan bupropion ve vareniklin gibi ilaçlar, sigara içme isteğini azaltabilir. Elektronik sigaralar, sigarayı bırakmak isteyenler için kesin bir çözüm olmayabilir ve uzun vadeli zararları tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle, sigarayı bırakmak isteyen bireylerin bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemlere yönelmeleri ve profesyonel destek almaları önemlidir. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü, bu bağımlılıktan kurtulmak için ilk adımı atmak için önemli bir fırsat olabilir."