Antalya’da elektronik mağaza işleten çift, tanıdık vasıtasıyla kendilerine ulaşan bir kişinin 43 bin 550 liralık elektronik eşya satın alıp ödemesini gerçekleştirmediği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Antalya’da elektronik mağaza işleten çift, tanıdık vasıtasıyla kendilerine ulaşan bir kişinin 43 bin 550 liralık elektronik eşya satın alıp ödemesini gerçekleştirmediği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi’ndeki bir villada geçtiğimiz hafta yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.M. isimli bir kişi, Fazilet (34) ve Anıl Özgün Çoban’ın (34) işlettiği elektronik mağazadan telefonla 2 adet yüksek model cep telefonu ve 2 elektrikli süpürge siparişi verdi. 43 bin 550 TL değerindeki siparişleri tanıdık vasıtasıyla gelen müşterinin adresine götüren Anıl Özgün Çoban, iddiaya göre ödemeyi peşin istedi ancak karşı taraf kendisini oyaladı. Son olarak EFT yoluyla ödemenin geleceği bilgisini alan Çoban, aracına doğru tekrar ilerledi. Dakikalar geçmesine karşın ödeme gelmeyince adrese tekrar dönen Çoban, telefonla M.M.’ye ulaşamadı; evin kapısını çalsa da açan olmadı. Karşı tarafa bir türlü ulaşamadığını ileri süren çift, polise giderek şikayetçi oldu.

"Ne kapıyı açtı ne telefonlarımı"

Mağdur olduklarını belirten Anıl Özgün Çoban, olayı şu sözlerle anlattı:

"Vatandaş bize telefon vasıtasıyla ulaştı. Yüksek model iki cep telefonu ve iki süpürge istedi. İstenilen siparişleri aracımız yükledik ve vatandaşın evine gittik. Bir villada oturuyordu. Cihazları getirdiğimi söyledim ve buluştuk. Defalarca ödemeyi sormama karşılık, telefonunun ıslandığını, muhasebeciye ulaşamadığını söyleyerek beni yarım saat oyaladı. Aynı esnada tanımış olduğum bir firmanın içeride iş yaptığını gördüğüm için biraz içim rahattı. Son olarak 10 dakika içerisinde EFT yoluyla ödemeyi göndereceğini söyledi. Ben oradan çıktım birkaç sokak ilerledim, ödeme gelmeyince vatandaşı bir daha aradım ama telefonlara cevap vermedi. Tekrar evin önüne geldiğimde ise diğer çalışan personelleri de aynı şekilde göndermiş. Kapı kapalıydı, ne kapıyı açtı ne telefonlarımı. Kendisinden şikayetçi oldum, günlerce karakola gidip bu adamla uğraştım."

"Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz"

Şahsın hakkında arama kararı olduğunu ileri süren Çoban, "Böyle bir karar varken evin içinden alınamıyor. Bunun nedenini bilmiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini ve başkalarının canının yanmamasını istiyorum. Emeği ile çalışan insanlarız ve emeğimizin bu tarz insanların yemesini istemiyoruz" dedi.

Öte yandan, çiftin olay günü satın alınan siparişleri adrese teslim etmek için araca birlikte yükleme anları güvenlik kameralarına yansıdı.