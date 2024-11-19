Osmaniye’de elektronik eşya tamiri yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Raufbey Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi’nde meydana geldi. Elektronik eşya tamiri yapan bir iş yerinde, nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yeri ve içerisinde bulunan elektronik eşyalarda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı.